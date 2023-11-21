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  • Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Kasım tarihlerinde 739 düzensiz göçmen yakaladı
Güncel

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Kasım tarihlerinde 739 düzensiz göçmen yakaladı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 düzensiz göçmen yakalandı.

AA21 Kasım 2023 Salı 09:40 - Güncelleme:
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Kasım tarihlerinde 739 düzensiz göçmen yakaladı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalar kapsamında 739 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca el konuldu.

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