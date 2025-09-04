İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

Kırklareli ve Tekirdağ'da denize girmek 3 gün yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesi ve Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine 3 gün boyunca izin verilmeyecek.

4 Eylül 2025 Perşembe 09:39
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül'de Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

SARAY İLÇESİNDE 3 GÜN DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, bugün, cuma ve cumartesi Saray'daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin jandarma ekiplerince yapılacağı kaydedildi.

