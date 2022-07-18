Kırklareli'nde çayır tırtılı istilası! Bakan Yardımcısı Pakdil incelemede bulundu

Trakya'da görülen çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen Pakdil, Tekirdağ ve Edirne'nin ardından Kırklareli'ni ziyaret etti.

Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyündeki ayçiçeği tarlasını gezen Pakdil, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pakdil, gazetecilere, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Çayır tırtılının bölgedeki etkisini bir haftadır hep takip ederek, yetkililerle irtibat halinde olduğunu ifade eden Pakdil, bölgeden sürekli bilgi aldıklarını kaydetti.

Dron ile ilaçlamaya yönelik problemin çözülmesi, hangi ilaçların kullanılacağı noktasında çalışmalar yaptıklarını ve tavsiyeleri değerlendirdiklerini aktaran Pakdil, bölgede durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununun hemen hemen bittiğini dile getiren Pakdil, "Takibe devam ediyoruz. Yeni bir nokta olur mu diye arkadaşlarımız sörvey çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da gerekli tedbirler alınıyor. Şunu ifade etmek isterim ki çok iyi organize olmayı başardık. Gerek kamu tarafı olarak gerek sivil örgütler, çiftçi örgütleri, ziraat odaları, çiftçilerimiz, il müdürlüklerimiz, valiliklerimiz bu konuda çok iyi bir tepki gösterdiler, bir araya geldiler, sırt sırta, omuz omuza verdiler ve güzel bir netice aldılar." diye konuştu.

- "ZARARIMIZ ÇOK AZ"

Gelinen nokta itibarıyla başarının yakalandığını bildiren Pakdil, şöyle devam etti:

"Zararımız çok az. İnşallah bu sene beklediğimiz verim artışı ve alandaki ayçiçeği ekilişindeki artışla beraber rekoltemizin geçen senenin daha üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Üründe geriye gitme, rekolte kaybı, ürün kaybı gibi bir durum söz konusu olmayacak. Burada emeği geçen çiftçilerimiz olmak üzere çevreyi de gözeterek yaptıkları mücadelede başta arıcılarımız olmak üzere çevreye en az zarar vererek veya hiç zarar vermemek gayretinde oldular bunun için kendilerini kutluyorum.

Kırklareli'nde ikinci ürünle birlikte 1 milyon 150 bine kadar çıktığı oluyor ikinci ürün ekilişleriyle beraber. Normalde 900 bin dekar ayçiçeği ekilişi var. Bu ekiliş rekolte aldığınız yağışlarda çok yakından ilgili. Sulama yapılan alanlarda verim 450 kilograma kadar çıkabilen parseller oluyor. Bu sene yağışımız iyi. İnşallah bugünlerde yeterli bir yağış alırsak rekoltemiz daha da yukarı çıkar. Ekilişte de rekoltede de Türkiye'nin üretiminin yüzde 40'ını bu bölge tedarik eder."

Bir gazetecinin "Çayır tırtılının rekolteye etkisine nasıl olacak?" sorusunu yanıtlayan Pakdil, "Zarar verdiği alanlar var. Çok az olmakla birlikte ama var. Tamamen yok dersek gerçeği ifade etmemiş oluruz ama rekolte açısından baktığınızda ülkenin toptan üretimi olarak anlıyorum bu soruyu o noktada bir eksiklik olmayacak." dedi.

Pakdil daha sonra Pancarköy köyünde bir parkta üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Pakdil'e ziyaretinde Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile üreticiler eşlik etti.

