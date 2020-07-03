İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8555
  • EURO
    7,7073
  • ALTIN
    391.453
  • BIST100
    116908
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nde cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı
Güncel

Kırklareli'nde cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde cezaevinden izinli çıkan 2 yabancı uyruklu hükümlü, yurt dışına kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 09:46 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 09:47
ABONE OL

Malkoçlar köyünde devriye gezen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan Hollanda ve Estonya uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen yabancı uyrukluların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulundukları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izne çıktıkları belirlendi.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.