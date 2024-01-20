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Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Bekir Hamza Adalmış yönetimindeki 40 AN 088 plakalı otomobil, D-100 kara yolu hastane mevkisinde H.Y. idaresindeki 59 ZY 929 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Adalmış ile hafif ticari araçta bulunan Hatice Yolbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü H.Y. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adalmış ile Yolbakan'ın cesetleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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