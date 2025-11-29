Kırklareli'nde feci kaza: Yağışlı yolda 3 araç birbirine girdi

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Pınarhisar karayolu Kızılcıkdere köyü mevkiinde seyreden bir otomobil, yağışlı yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araca çarptı. İlk çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, yolun kenarında ilerleyen başka bir otomobile daha çaptı.

Kazada her üç aracın sürücüsü ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlarda ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.