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Göçmen kaçakçılığından tutuklanan çifte 29 yıl hapis istemi

Kırklareli'nde kiralık araçlar ile 'göçmen kaçakçılığı' yaptıkları iddiasıyla tutuklanan çift hakkında 10 ila 29 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığından tutuklanan çifte 29 yıl hapis istemi
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Kubilay E. ile eşi Merve E. hakkında hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar hakkında "göçmen kaçakçılığı", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme", "kasten yaralama" suçlarından 10 ila 29 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

İddianamede, her iki sanığın da kiraladıkları araçlar ile yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni, İstanbul'dan para karşılığı Bulgaristan sınırına götürmeye çalıştığı bilgisi yer alıyor.

Sanıklardan Kubilay E'nin, eşi Merve E'ye öncülük yaptığı sırada Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karahamza köyünde "dur" ihtarına uymadığı, kaçtığı sırada otomobil ile çarparak bir jandarma personelinin yaralanmasına neden olduğu, kolluk kuvvetlerine doğru silahla ateş ettiği ve kovalamaca sırasında jandarma ekiplerinin aracına çarptığı ifade ediliyor.

Tutuklu çift, 26 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 Haziran 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Karahamza köyünde gerçekleştirilen denetimde 34 ENR 142 ve 34 FEK 028 plakalı otomobilleri durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayan Kubilay E, yönetimindeki otomobil kaçmış, Merve E, yönetimindeki araçta ise 8 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Şüpheli Kubilay E, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla daha sonra yakalanmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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