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Kırklareli'nde iki katlı metruk binada yangın çıktı

Kırklareli'nde iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA26 Mayıs 2020 Salı 07:01 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 07:06
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Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta bir binadan alevlerin yükseldiğini gören bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yanan evin yanındaki üç katlı binanın sakinleri de tahliye edildi.

Yangın esnasında metruk binanın dış kısmındaki merdiven korkuluklarında bulunan Türk bayrağını gören itfaiye eri, çalışmasını yarıda keserek bayrağı bulunduğu yerden aldı.

İtfaiye eri, Türk bayrağını itfaiye aracına bıraktıktan sonra söndürme işlemine devam etti.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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