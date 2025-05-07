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Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 188 kaçak göçmen yakalandı.

IHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu
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Kırklareli'nde 188 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 188 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarda kullanılan 3 araca ise el konuldu.

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