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Kırklareli'nde kar yağışı

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Kırklareli'nde kar yağışı
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Hafta başı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösteriyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

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