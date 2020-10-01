Kırklareli'nde kimyasal yüklü tır alev aldı

IHA 01 Ekim 2020 Perşembe 09:26 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:26

Olay saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Lüleburgaz Gişeleri’nde meydana geldi. İstanbul’dan Sırbistan yönüne doğru kimyasal malzeme olan deterjan yüklü Petkoviç Jugoslav yönetimindeki tır birden alev aldı. Yangını gören diğer sürücüler tır sürücüsünü uyarırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın esnasında araçtan çıkmayı başaran sürücü Jugoslav yaralanmazken, tırın dorse kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini çalışma başlattı.