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Güncel

Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliye 214 bin 302 lira ceza kesildi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutbey köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, organizatörün de aralarında bulunduğu 5'i köpek sahibi 34 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında "Kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı, ayrıca 214 bin 302 lira ceza uygulandı.

Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Operasyonda 10 araca da el konuldu.

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