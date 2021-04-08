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Kırklareli'nde kumar baskını: 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza

Kırklareli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek 2 iş yerinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:51
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Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, ekipler işletmelerin kapılarını çilingir yardımıyla açtı.

İşletmelerde 46 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 144 bin 900 lira ceza yazıldı.

İş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız silah, fişek ve içki ele geçirildi.

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