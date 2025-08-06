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Kırklareli'nde kuraklık alarmı: Teke Deresi kurudu

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların düşmesiyle Kırklareli'ndeki Teke Deresi kurudu.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Kırklareli'nde kuraklık alarmı: Teke Deresi kurudu
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Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

Deredeki suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.

Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.

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