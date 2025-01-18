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Kırklareli'nde narkotik operasyonu

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

IHA18 Ocak 2025 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
Kırklareli'nde narkotik operasyonu
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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezi ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler narkotik dedektör köpek yardımıyla evin bahçesinde gizlenmiş kavanoz içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira ele geçirildi.

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