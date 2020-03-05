İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1235
  • EURO
    6,8577
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    111815
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nde ormanlık alana kimyasal varil atan 2 şüpheli yakalandı
Güncel

Kırklareli'nde ormanlık alana kimyasal varil atan 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde, ormanlık alana içinde kimyasal madde kalıntıları bulunan varilleri attığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA05 Mart 2020 Perşembe 19:38 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 19:38

Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde bir kısmı yakılmış variller olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede bazıları yakılmış halde bulunan 65 varil üzerinde inceleme yaptı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, içinde kimyasal atık olan varillerin bir fabrikaya ait olduğunu tespit etti. Fabrikanın ise varilleri imha edilmek üzere Edirne'de faaliyet gösteren bir işletmeye sattığı bilgisine ulaşıldı. İmha edilmek amacıyla bir kamyona yüklenen atıkların işletmeye teslim edilmediği de belirlendi.

Kamyon güzergahını incelemeye alan ekipler, kamyonun olayın meydana geldiği gün ve saatte atıkların bulunduğu bölgede olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Ü.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, çevre mevzuatı çerçevesinde ilgili firmalar ve şahıslar hakkında çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Variller, ekiplerin gözetiminde imha edilmek üzere iş makineleriyle kamyonete yüklendi.

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.