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Kırklareli'nde sahte alkol baskını: 760 litre ele geçirildi

Güvenlik güçleri, sahte alkol üreticilerine baskınlarını sürdürüyor. Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:49
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilogram kaçak tütün, 5 bin 50 makaron ile tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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