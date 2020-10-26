Kırklareli'nde sahte alkol baskını: 760 litre ele geçirildi

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:49

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilogram kaçak tütün, 5 bin 50 makaron ile tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.