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Kırklareli'nde sahte temizlik malzemesi üreten şahıslar suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 18 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Kırklareli'nde sahte temizlik malzemesi üreten şahıslar suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahıdır Mahallesi'nde bir depoda sahte temizlik malzemesi üretildiğini tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, O.A, N.D. ile yabancı uyruklu A.P, M.K. ve M.Ş. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin ürettikleri sahte temizlik malzemelerini ambalajladıktan sonra tanınmış firmalara ait etiket yapıştırdıkları belirlendi.

Adresteki aramada, 18 ton sahte temizlik malzemesi, farklı markalara ait 20 bin etiket, 25 bin kapak, 7 bin ambalaj kutusu, 4 deterjan dolum makinesi, 2 forklift, 5 tonluk deterjan hazırlama deposu ile kompresör ele geçirildi.

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