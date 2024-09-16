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  • Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheliye yönelik Babaeski ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerin baskını sırasında şüpheli O.C, uyuşturucu maddeleri tuvalete dökerken yakalandı.

Operasyonlarda şüpheli O.C, S.C. ve O.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C. ve O.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 22 tabanca mermisi, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

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