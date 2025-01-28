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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 40 göçmen yakalandı

Kırklareli düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı.

IHA28 Ocak 2025 Salı 10:44 - Güncelleme:
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 40 göçmen yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17-23 Ocak 2025 tarihleri arasında düzensiz göçün önlenmesi için yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 40 düzensiz göçmen, bir araç ve bir organizatör yakalandı.

Yakalanan organizatör, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 40 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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