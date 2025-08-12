Kırklareli'nde ''yeşil reçeteli ilaç'' operasyonu: Şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin, aynı hastanede görevli 4 doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.