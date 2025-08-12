İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nde ''yeşil reçeteli ilaç'' operasyonu: Şüpheli tutuklandı
Güncel

Kırklareli'nde ''yeşil reçeteli ilaç'' operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 17:30 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin, aynı hastanede görevli 4 doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

