İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8564
  • EURO
    51,6845
  • ALTIN
    7286.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nde zimmet soruşturması: 3 personel gözaltına alındı
Güncel

Kırklareli'nde zimmet soruşturması: 3 personel gözaltına alındı

Kırklareli'nde şehirler arası otobüs terminalinde görevliyken 9 ay önce açığa alınan 3 belediye personeli, otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

AA24 Şubat 2026 Salı 15:08 - Güncelleme:
Kırklareli'nde zimmet soruşturması: 3 personel gözaltına alındı
ABONE OL

Kırklareli Belediyesi, yürüttüğü disiplin soruşturmasında hazırladığı rapor doğrultusunda 3 personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, 2 Mayıs 2025'te görevlerinden uzaklaştırılan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A'nın, mevzuat gereği tahsil etmek, korumak ve gözetmekle yükümlü oldukları otogar giriş-çıkış ücretlerini görev yaptıkları süre boyunca zimmetlerine geçirdikleri öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, para havalesi yaptığı belirlenen otobüs şoförleri, muavinler ile Kırklareli Belediyesi muhasebe görevlilerinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

  • otogar personeli
  • zimmet skandalı
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.