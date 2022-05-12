Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 27 sayfalık iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müşteki şüpheli beyanları, kamera kayıtları, HTS ve tape kayıtları, olay yeri inceleme ve balistik incelemeye ilişkin kriminal raporları, kolluk fezlekesi ve aramalarda ele geçirilen materyaller yer alıyor.

İlçede 27 Kasım 2021'de iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iki grubun da birbirlerine ait iş yerlerine silahla ateş ettikleri, karşılıklı çatışmada bulundukları ve silahlı kavganın Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisinde de devam ettiği belirtiliyor.

Dosya kapsamında kamera kayıtlarından şüphelilerin eylemlerinin ayrı ayrı tespit edildiği aktarılan iddianamede, olaya taraf bir ailenin işlettiği oteldeki kamera kayıtlarının V.G ile E.A'nın olayın ardından ne şekilde firar ettiklerinin tespit edilmemesi amacıyla otel resepsiyon görevlisi müşteki T.C tarafından gizlendiğinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Şüpheli müştekilerin ikamet, iş yerleri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 2 çelik yelek, 3'ü kuru sıkı olduğu değerlendirilen 5 silah, sustalı çakı, 4 bıçak ele geçirildiği iddianame eklerinde bulunuyor.

İddianamede, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan S.A, A.A, M.A, Ö.K hakkında 1'er, V.D, E.A, İ.İ, S.A, Y.K, Y.A, C.K, C.A, B.G, H.A ve M.A hakkında 2'şer, M.Ü hakkında 5, F.A hakkında 6, N.G ve İ.G hakkında 9'ar kez müebbet hapis isteniyor.

Ayrıca "Mala zarar verme" suçundan N.G, İ.G, F.A, A,A, Y.A, C.K hakkında 4 yıla kadar, "Yardım etme" suçundan N.G, İ.G, F.A, İ.İ, S.A, Y.K, M.Ü hakkında 15 yıla kadar, "Nitelikli yağma" suçundan S.A, A.A, M.A, Ö.K, Y.A, C.K hakkında 15 yıla kadar, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan S.A, A.A, M.A, Ö.K, C.K hakkında 3 yıla kadar, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan T.C hakkında 5 yıla kadar, ayrıca "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet" suçundan V.D, E.A, Y.K, M.A, Ö.K, Y.A, C.K ve M.A hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan işlem yürütülen 13 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

- OLAY

Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki bir eğlence mekanında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Yaralıların, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülmesinin ardından iki grup, acil servis önünde de karşı karşıya gelmişti.

Kavgada araya girmek isteyen bir polis memuru ile sağlık çalışanı da darbedilmişti. Hastanenin camlarından bazılarına kurşun isabet ederken, bazıları da arbedede kırılmıştı.