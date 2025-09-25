Kırklareli'nin İğneada açıklarında tekneleri su alan 3 balıkçı kurtarıldı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Yakup Ürey ile 2 tayfanın bulunduğu "Paşam-2" adlı balıkçı teknesi, Fener mevkisinde denize ağ attıktan bir süre sonra su almaya başladı.

Daha sonra yan yatmaya başlayan tekneye dolan suyu tahliye edemeyen Ürey, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinden yardım istedi.

Balıkçılar, yardıma gelen balıkçı teknesiyle kurtarıldı.

Su alan teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, AA muhabirine, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Balıkçıların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ulaş, "Benzer kazaların yaşanmaması için tüm balıkçılarımızın, hava ve deniz şartlarını dikkate alarak seyre çıkması, tekne bakımlarını düzenli olarak yapması önemli. Bunun yanı sıra emniyet ve seyir kurallarına azami özen göstermesi, can yeleği ve güvenlik ekipmanlarını mutlaka hazır bulundurması gerekiyor. Unutmayalım, denizde ihmale yer yoktur, deniz tedbiri olmayanı affetmez." ifadelerini kullandı.