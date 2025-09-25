İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4748
  • EURO
    48,8216
  • ALTIN
    4991.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nin İğneada açıklarında tekneleri su alan 3 balıkçı kurtarıldı
Güncel

Kırklareli'nin İğneada açıklarında tekneleri su alan 3 balıkçı kurtarıldı

Kırklareli'nin İğneada açıklarında avlanırken tekneleri su alan 3 balıkçı, başka bir balıkçı teknesiyle kurtarıldı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Kırklareli'nin İğneada açıklarında tekneleri su alan 3 balıkçı kurtarıldı
ABONE OL

Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Yakup Ürey ile 2 tayfanın bulunduğu "Paşam-2" adlı balıkçı teknesi, Fener mevkisinde denize ağ attıktan bir süre sonra su almaya başladı.

Daha sonra yan yatmaya başlayan tekneye dolan suyu tahliye edemeyen Ürey, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinden yardım istedi.

Balıkçılar, yardıma gelen balıkçı teknesiyle kurtarıldı.

Su alan teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, AA muhabirine, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Balıkçıların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ulaş, "Benzer kazaların yaşanmaması için tüm balıkçılarımızın, hava ve deniz şartlarını dikkate alarak seyre çıkması, tekne bakımlarını düzenli olarak yapması önemli. Bunun yanı sıra emniyet ve seyir kurallarına azami özen göstermesi, can yeleği ve güvenlik ekipmanlarını mutlaka hazır bulundurması gerekiyor. Unutmayalım, denizde ihmale yer yoktur, deniz tedbiri olmayanı affetmez." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.