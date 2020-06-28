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Kırlangıçların beslenme anları fotoğraflandı

BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde kırlangıçlar, yuvalarından uçmaya başladı. Anne kırlangıçların yuvadan uçan yavrularını gölün sazlıklarında beslemeye devam ettiği anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

DHA28 Haziran 2020 Pazar 13:15 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 13:17
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Yazın sıcak ülkelerden göç ederek, şehir içinde yaptıkları çamurdan yuvalarda yumurtlayan kırlangıçlar, yavrularının büyümesiyle beslenme telaşına düştü. Yuvadan ayrılan yavrular ise yakınlardaki sazlıklarda tüneyip, beslemeye devam etmeyi bekliyor.

Bu anları Uluabat Gölü kıyısındaki sazlıklarda fotoğraflayan, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Kırlangıçlar, bizim istemediğimiz sivrisinekler de dahil benzer sinek ve böcekleri avlarlar. Aynı zamanda yazın mahallelerimizin fon müziği olurlar. Tıpkı leylekler gibi insanlarla iç içe bir yaşamı tercih ederler. Şimdi yavru zamanı. Doğadaki tüm canlılar yuvadan ayrılmaya hazırlanan yavrularını hem besleme hem de doğaya alıştırma telaşındalar" dedi.

Nisan ayıyla birlikte Afrika kıtasından yola çıkıp, Türkiye'ye ve tüm Avrupa'ya yayılan kırlangıçlar, ağustos itibarıyla dönüş yolculuğuna başlıyor. Türkiye'de 7 farklı kırlangıç türü bulunuyor.

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