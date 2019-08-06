Kirli algıya ‘Hopdedik’s

Kaz Dağları protestolarıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, bir dönem FETÖ’nün Bergama’daki altın arama faaliyetleriyle ilgili oynadığı oyunu hatırlattı. Eurogold firması 16 Ağustos 1989’da maden arama ruhsatı almasına köylüler, siyasi partiler ve STK’lar ‘siyanürle altın aranacak’ diye karşı çıkmış ve onlarca dava açılmıştı. Protestolara çizgili pijamasıyla katılan Bergamalı Bayram Yıldız’a ‘Hopdediks’ lakabı takılmış ve eylemlerin simgesi haline gelmişti. Eurogold firması milyarlarca dolar kazandığı sahayı haraç-mezat FETÖ ‘çatı davası’nın firari sanığı Hamdi Akın İpek’in şirketi Koza-İpek Holding’e yok pahasına satmıştı.

FETÖ ALDI EYLEM BİTTİ

Devir işleminin ardından maden sahası aleyhine açılan davaların bir kısmı geri çekilmiş, önemli bir kısmı da beraat ve takipsizlikle sonuçlanmıştı.‘Hopdediks’in ve STK’ların protestoları ise sihirli bir el değercesine bıçak gibi kesilmişti. Bergamalı köylüler daha sonra gazetelere verdikleri röportajda ‘kandırıldık’ itirafında bulunmuştu.

BİR OLMA ZAMANI

Fırat’ın doğusuna sınır ötesi harekat kararlılığı sonrası Batı ve ABD, Türkiye’nin karşısında dururken milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde CHP’lilerin öncülüğünü yaptığı Kaz Dağları protestoları provokasyon ateşine dönüştürülmek isteniyor. Kaz Dağları’nda, çevre duyarlılığı kullanılarak Bergama benzeri bir protesto zincirinin başlatılması hedeflenirken, çevre ve ağaçların kesilmesi bahane edilerek oluşturulmak istenen algı karşısında AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, kullanılan argümanlara karşı gerçekleri twitter mesajlarıyla ortaya koydu.

SAĞLIKLI BİLGİ VER

Kaz Dağları’na ilişkin bir dizi paylaşımda bulunan Turan, bir yandan söz konusu maden arama çalışmasını yürüten firmanın, süreci daha iyi yönetebileceğine işaret ederek, “Keşke firma ve diğer ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi. Şehrin dinamiklerini, tüm partileri, STK’ları, muhtarları alanda misafir ederek bilgi verse, bu adımın bir ülke kazanımı olduğunu izah edebilse, kimsenin aklında bir soru işareti bırakmamayı başarabilselerdi” sözleriyle firma yetkililerini de eleştirdi.

CHP SİT’TEN ÇIKARDI

Ancak Turan’ın firmayı eleştirirken ortaya koyduğu gerçekler ise protestoların arkasındaki gerçeğe işaret eder nitelik taşıyor. Turan “Bugün şehrimize Kaz Dağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiç birinin aklına ‘2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?’ diye sormak gelmedi mi?” sorusuyla, yapılan protestonun zamanlama olarak yanlışlığına dikkat çekti. Turan, söz konusu maden alanının 2000 yılında CHP Kayseri milletvekili adayı Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. İclal Sema Dinçer’in imzasıyla SİT alanından çıkarıldığına dikkat çekti ve Dinçer’in imzası bulunan belgeyi de paylaşarak şu bilgileri verdi:

SAHA BAŞKA YERDE

Maden sahası Kaz Dağları’nda değil, 40 km uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi’nde. İlk ruhsat 12 Mart 2001 tarihli (AK Parti daha kurulmamış bile). Tüm kurumlar süreci hassasiyetle takip ediyor. ÇED Raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez.

195 BİN AĞAÇ YALANI

Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Madenin çıkarılmasından sonra tüm sahanın sözleşme gereği yeniden ağaçlandırılmasını tüm hemşehrilerimizle beraber yakından takip edeceğiz. Konunun Atikhisar Barajı (şehir suyu) ile yakından uzaktan ilgisi yok.