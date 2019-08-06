29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5362
  • 6,2066
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kirli algıya ‘Hopdedik’s

Türkiye sınır ötesi harekata hazırlanırken kimi çevreler ülke içinde ağaçları bahane ederek provokasyon peşine düştü. Olay akıllara bir dönem FETÖ’nün Bergama’daki altın arama faaliyetleriyle ilgili oynadığı oyunu getirdi.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaz Dağları protestolarıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, bir dönem FETÖ’nün Bergama’daki altın arama faaliyetleriyle ilgili oynadığı oyunu hatırlattı. Eurogold firması 16 Ağustos 1989’da maden arama ruhsatı almasına köylüler, siyasi partiler ve STK’lar ‘siyanürle altın aranacak’ diye karşı çıkmış ve onlarca dava açılmıştı. Protestolara çizgili pijamasıyla katılan Bergamalı Bayram Yıldız’a ‘Hopdediks’ lakabı takılmış ve eylemlerin simgesi haline gelmişti. Eurogold firması milyarlarca dolar kazandığı sahayı haraç-mezat FETÖ ‘çatı davası’nın firari sanığı Hamdi Akın İpek’in şirketi Koza-İpek Holding’e yok pahasına satmıştı.

FETÖ ALDI EYLEM BİTTİ

Devir işleminin ardından maden sahası aleyhine açılan davaların bir kısmı geri çekilmiş, önemli bir kısmı da beraat ve takipsizlikle sonuçlanmıştı.‘Hopdediks’in ve STK’ların protestoları ise sihirli bir el değercesine bıçak gibi kesilmişti. Bergamalı köylüler daha sonra gazetelere verdikleri röportajda ‘kandırıldık’ itirafında bulunmuştu.

BİR OLMA ZAMANI 

Fırat’ın doğusuna sınır ötesi harekat kararlılığı sonrası Batı ve ABD, Türkiye’nin karşısında dururken milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde CHP’lilerin öncülüğünü yaptığı Kaz Dağları protestoları provokasyon ateşine dönüştürülmek isteniyor. Kaz Dağları’nda, çevre duyarlılığı kullanılarak Bergama benzeri bir protesto zincirinin başlatılması hedeflenirken, çevre ve ağaçların kesilmesi bahane edilerek oluşturulmak istenen algı karşısında AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, kullanılan argümanlara karşı gerçekleri twitter mesajlarıyla ortaya koydu. 

SAĞLIKLI BİLGİ VER 

Kaz Dağları’na ilişkin bir dizi paylaşımda bulunan Turan, bir yandan söz konusu maden arama çalışmasını yürüten firmanın, süreci daha iyi yönetebileceğine işaret ederek, “Keşke firma ve diğer ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi. Şehrin dinamiklerini, tüm partileri, STK’ları, muhtarları alanda misafir ederek bilgi verse, bu adımın bir ülke kazanımı olduğunu izah edebilse, kimsenin aklında bir soru işareti bırakmamayı başarabilselerdi” sözleriyle firma yetkililerini de eleştirdi. 

CHP SİT’TEN ÇIKARDI 

Ancak Turan’ın firmayı eleştirirken ortaya koyduğu gerçekler ise protestoların arkasındaki gerçeğe işaret eder nitelik taşıyor. Turan “Bugün şehrimize Kaz Dağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiç birinin aklına ‘2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?’ diye sormak gelmedi mi?” sorusuyla, yapılan protestonun zamanlama olarak yanlışlığına dikkat çekti. Turan, söz konusu maden alanının 2000 yılında CHP Kayseri milletvekili adayı Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. İclal Sema Dinçer’in imzasıyla SİT alanından çıkarıldığına dikkat çekti ve Dinçer’in imzası bulunan belgeyi de paylaşarak şu bilgileri verdi: 

SAHA BAŞKA YERDE 

Maden sahası Kaz Dağları’nda değil, 40 km uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi’nde. İlk ruhsat 12 Mart 2001 tarihli (AK Parti daha kurulmamış bile). Tüm kurumlar süreci hassasiyetle takip ediyor. ÇED Raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez. 

195 BİN AĞAÇ YALANI 

Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Madenin çıkarılmasından sonra tüm sahanın sözleşme gereği yeniden ağaçlandırılmasını tüm hemşehrilerimizle beraber yakından takip edeceğiz. Konunun Atikhisar Barajı (şehir suyu) ile yakından uzaktan ilgisi yok.

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Esenler otogarı için tedbir kararı kaldırıldı

Esenler otogarı için tedbir kararı kaldırıldı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Hindistan "Cammu Keşmir" tasarısını onayladı

Hindistan 'Cammu Keşmir' tasarısını onayladı

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

'ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz'

'ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz'

ABD'de ırkçı uygulama

ABD'de ırkçı uygulama

İlber Ortaylı: Öncelikle dilimizi kaybetmememiz gerekiyor

İlber Ortaylı: Öncelikle dilimizi kaybetmememiz gerekiyor
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Moğolların istilasında yıkılmıştı! Şimdi tarihe ışık tutuyor

Moğolların istilasında yıkılmıştı! Şimdi tarihe ışık tutuyor

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA