Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler 83 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı

IHA 13 Şubat 2020 Perşembe16:13 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:13

Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Gebze Gaziler Dağı mevki’inde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada çantalarından toprak lekeleri ile kirlenmiş eldivenler çıkan şahısların tedirgin davranışlar gösterince Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan S.G., İ.Ö. ve B.S. isimli şüpheliler, 5 ve 12 Şubat günlerinde belediye ekiplerince bölgede yapılan aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf ettiler.

Piyasa değeri yaklaşık 83 bin 500 TL değerinde olan kabloları çalan 3 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.