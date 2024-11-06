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Rahat hayatı gözler önüne serildi! Teröristbaşının torunu ABD subayı çıktı

ABD'de vatansız olarak ölen Fetullahçı Terör Örgütünün(FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki dinden uzak rahat hayatı gün yüzüne çıkamaya devam ediyor. Ölümüyle birlikte örgüt içerindeki kavgaların fitilini de ateşleyen teröröstbaşı Gülen'in torunu gibi görülen Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı.

6 Kasım 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Rahat hayatı gözler önüne serildi! Teröristbaşının torunu ABD subayı çıktı
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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmeden önceki ve yakın çevresinin halihazırda ABD'deki rahat hayatı bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yaşam koşulları, lüks gayrimenkulleri, örgütün var oluşunu sağlayan dini değerlerden uzak hayat tarzları gözler önüne serildi.

Ortaya çıkan bu rahat hayatı yaşayanlardan biri de örgüt elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve icra heyetinde yer alan Gülen'in bizzat yetiştirdiği mollalardan olan damat Adem Kalaç. Kalaç, 15 Temmuz öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin de yöneticiliğini yapmış bir isim.

Adem Kalaç ayrıca, Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı. Hansa Zeynep ile evli olmasından ötürü damat kadrosunda yer alan ve eli oldukça güçlü olan Adem Kalaç'ın dört çocuğu var. Bunlardan biri olan Hayreddin Kalaç ise bir ABD askeri.

Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okudu. 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep KALAÇ da katıldı.

Tam bir ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.

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