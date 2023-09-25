Kirli ilişkiler ağı CHP'yi karıştırdı! Küfürleşmeler mahkemeye taşındı

CHP'de yaşanan akraba torpilleri gündemden düşmezken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Bu atamaları etik bulmuyorum. Hepsi düzeltilir. Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısı da lafta kaldı. Krizin eksik olmadığı CHP'de 28 Mayıs'taki seçim hezimetiyle görevden alınan Tuncay Özkan'ın ardından CHP'nin medya ve sosyal medya yönetimini devralan Eren Erdem, partide kendi otoritesini sağlamak için köklü değişiklikler yapınca kirli ilişkiler de gün yüzüne çıktı.

CHP'Lİ VEKİL KARISINI RTÜK'E ÜYE YAPMAK İSTEDİ

CHP ile ittifak partileri arasındaki kriz güven sorunu oluştururken üzerine bir de önceki dönem RTÜK Üyesi ve terör sevici CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp'in eşi için torpil girişimlerine başladığı iddia edildi.

KARIM OLMAZSA SEVGİLİSİ...

Bu kapsamda edinilen bilgiye göre karısının RTÜK üyesi olması için çalışan Konuralp, karısının göreve gelmemesi durumunda, makam aracını sevgilisine ilaç göndermek için kullanmasıyla ismi gündeme gelen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın sevgilisi KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz'ın olmasını istediği CHP kulislerine bomba gibi düştü.

CHP KULİSLERİ ÖFKELİ

Söz konusu durumu öğrenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in Konuralp'e öfkelenerek çevresindekilere bu durumun kabul edilemez olduğunu anlattığı öğrenildi.

UZUN SÜRE UZAKLAŞTIRILDI

Tuncay Özkan ve Okan Konuralp'e yakınlığı ile bilinen Topsakal'ın kız arkadaşına Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla ağrı kesici gönderdiği de gün yüzüne çıkınca Topsakal partiden uzaklaştırılarak uzun süreli izne çıkarıldı. Bu durum geçtiğimiz günlerde basında da yer aldı.

ERAY GÖRGÜLÜ'YÜ ARADI

Kirli ilişki ağının basında yer almasına sinirlenen Konuralp'ın Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezden uzaklaştırılmasını haber yapan gazeteci Eray Görgülü'yü aradığı ortaya çıktı.

EREN ERDEM'E AĞIR KÜFÜRLER

Görgülü'ye ağır hakaretler eden Konuralp iddiaya göre; "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri dönecek. O Eren Erdem'in anasını ... Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" şeklinde konuştu. Öte yandan Görgülü'nün yaşananları genel yayın yönetmenine anlatması ve kurumunun da kendisine sahip çıkması üzerine Konuralp'in paniklediği, olayın büyümesini önlemek için araya aracılar soktuğu bildirildi.

ADALETİ PARTİSİNDE BULAMAYINCA MAHKEMEYE KOŞTU

Erdem, küfrü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a iletti. Öztrak da Kılıçdaroğlu'na anlattı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz'ın yazısına göre; CHP lideri "Derhal tekzip edilsin" dedi. Ancak Konuralp, iddiayı düzeltmedi. MYK üyesine küfredilmesi kesin ihracı gerektirdiği halde Kılıçdaroğlu fedaisini değil, milletvekili yaptığı eski danışmanını seçti. Bu durum Eren Erdem'i sinirlendi. Erdem adaleti partisinde bulamadığı için Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu.