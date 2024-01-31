TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği onaylandıktan sonra FETÖ'cü ve PKK'lılar endişeye kapıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasında Türkiye'nin öncelikli şartı terör örgütü üyelerine karşı mesafe konması olurken heyetler arası yapılan görüşmelerde konu her seferinde masaya yatırıldı.

PKK VE FETÖ'DE KORKU DAĞLARI SARDI

İsveç'e NATO üyeliği için Türkiye'den vize çıkması sonrasında PKK ve FETÖ üyelerini korku sardı. Bu korku, iki örgütün ortak bir yayınla bir araya gelmesine neden oldu. FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav, Türkiye'nin İsveç kararının ardından PKK/KCK'nın Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim'i Youtube kanalında konuk aldı. Aytav ile Salih Müslim'in ilk röportajları da bu olmadı.

KİRLİ İŞBİRLİĞİ ORTAYA SAÇILDI

PYD Eş Başkanı Müslim, FETÖ'cü Aytav'ın sosyal medyadaki kanalına bir yılda üçüncü kez konuk oldu. Yayın sonrasından birçok kişi FETÖ ve PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işbirliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği yorumunu yaptı.