Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in kirli para transferi ortaya çıktı. Belediyede sözleşmeli olarak işi başlayan Yusuf ve Onur Nasuh kardeşler, belediyede resmi görevi olmayan Gökhan Böcek'in yanına şoför olarak görevlendirildi. Skandal uygulama bununla da bitmedi. Oğul Böcek, iki kardeşe sık sık talimat verdiği ve kardeşlerin, poşet içinde, elden aldıkları paraları, bankaya taşıdıkları tespit edildi.

PARAYI NAKİT VERİRDİ

İfadesi alınan şoförlerden Yusuf Nasuh, "Ben veya kardeşim Onur bize verilen bu parayı bankaya götürür orada üst katta bulunan Nazlı isimli şahsın yanına giderdik. Bu şahsın bizim geleceğimizden her zaman haberi olurdu. Biz paranın yatırılacağı kişiyi kendisine söylememiz üzerine kendisi bizi bir gişeye yönlendirirdi. Biz de gişedeki görevliye parayı teslim eder, düzenlenen dekonta imza attıktan sonra ayrılırdık" diye konuştu. Parayı nereden aldıklarına dair de ifade veren Nasuh, "Gökhan Böcek'in hesabına yatırılan tüm paralar bize kendisi tarafından nakit olarak teslim edilirdi" şeklinde konuştu.

FİRARİYKEN DE GÖNDERDİK

3 Temmuz'da gerçekleştirdiği para transferini anlatan Nasuh, şunları söyledi: "Mustafa Gökhan Böcek, yurt dışında firari bir şekilde bulunuyordu. Beni internet üzerinden aradı. 'Eve git sana para verecekler, benim hesabıma yatır' dedi. Eve gittiğimde beni Gökhan'ın eşi Zuhal Böcek'in ablası Yıldız Maktav karşıladı. Bana poşet içerisinde yüklü miktarda para verdi. Transfer sonrası düzenlenen dekonta bakınca miktarın 790 bin TL olduğunu öğrendim."

TESLİMATI POŞET İÇİNDE YAPTIK

Belediye sosyal medya sorumlusu olarak girdiği ancak şoförlük yaptığını belirten Onur Nasuh ise, "Tanıtım Şube Müdürü Okan Yavuz'un sözlü talimatı ile Mustafa Gökhan Böcek ve ailesine şoförlük yapmaya başladım. Böcek sabahları kendisini evden aldığımda bana poşet içerisinde paralar verirdi. Hesabına yatırmamı isterdi" dedi. Öte yandan firari durumdayken, 19 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.