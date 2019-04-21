Kirli ittifakın diyeti: Terör diyemediler

Kirli ittifakının maskesi bir kez daha düştü. Daha önceki seçimde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklık kuran CHP örgüt üyelerini Meclis’e sokmuştu. PKK’lılar, 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP’den belediye meclisene girdi.Terör örgütü destekçileri ve HDP ile açıktan ortaklık kuran CHP-İP-SP ittifakı, bu partinin arkasındaki temel güç olan PKK’ya karşı tepkisizliklerini dün de sürdürdü. Hakkari sınırında görev yapan askerlere saldıran terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 4 askerle ilgili yapılan açıklamalarda, ittifak bileşenleri bir kez daha olayın öznesi konumundaki “terör örgütü PKK”yı görmemeyi tercih etti.

TARİH SİZLERİ AFFETMEZ!

HDP Eşbaşkanı Sezai Temmelli’nin “İmamoğlu kazanırsa bilecek ki HDP’nin desteğiyle kazanmıştır” dediği Ekrem İmamoğlu, hain saldırıyla ilgili “Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun” dedi. Bu açıklamaya twitter üzerinden verilen cevaplarda vatandaşlar, ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz heykelini’ diyen Demirtaş’ın siyasi çizgisini beğenen sensin. Şehitlerimize rahmet dileyen de sensin. Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı İmamoğlu’ diye tepki gösterdi. Bir başka vatandaş ise ‘Selahattin Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim! Bugün de hala aynı kanaatteyim’ dediniz Hatırlatayım: Demirtaş’ın HDP’sinin Kandil ayağındaki teröristleri dün gece 4 masum askerimizi şehit etti” dedi.

LANET OLSUN SİZLERE

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yine PKK gerçeğini gözden kaçırmaya çalışarak “Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlardan gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Bu paylaşıma da tepkiler yağdı. Kılıçdaroğlu’na; ‘Lanet olsun teröristlerle işbirliği yapanlara’, ‘Sayenizde sevinin’ ‘Kılıçdaroğlu hani bunlar terörist değildi.” şeklinde tepkiler geldi. HDP’ye selam yollayan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eli kanlı katilleri gizleme yolunu seçti. Soyer’in “Irak sınırımızda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” mesajı dikkati çekti.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da olayın failinin kim olduğunun gizlenmesi konusundaki tavrı sürdürerek, “Irak sınırında meydana gelen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” dedi. Bu mesaja ise, ‘Kınayı yakarsın Temel. Sayende HDP belediyeler kazandı’, ‘Kına gönderelim mi?’, ‘Bunu da AK Parti’ye bağlasaydın iyi olurdu’ cevapları verildi.

HDP BAĞINI HEP KORUDU

Kendilerine “Millet İttifakı” diyen siyasi partiler, HDP’nin oyunu alabilmek için her türlü tavizi verdi, terör örgütü PKK ile ilişkisini görmezden geldi. Ancak HDP, her ortamda PKK ile organik ilişkisini açık açık ifade etti. Eski Eşbaşkanları Demirtaş, Öcalan’ın heykelini dikeceklerini söyledi.

HAİNCE SÖZLER ETTİ

HDP 26.Dönem milletvekili Nadir Yıldırım, partisinin terör örgütü PKK ile olan ilişkisini attığı tweet ile açık etti. Yıldırım, “Hiçbir zaman çaresiz olmadık, çünkü PKK var. PKK bitmez. Yakında dişlerimizi siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak” dedi.