Kirli ittifakın diyeti: Terör diyemediler
Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’yi 24 Haziran’da Meclis’e taşıyan, 31 Mart’ta da PKK taşeronu ile ittifak yapan CHP, İP ve Saadetli isimler, 4 Mehmetçik’i şehit eden hainleri lanetleyemedi.
Kirli ittifakının maskesi bir kez daha düştü. Daha önceki seçimde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklık kuran CHP örgüt üyelerini Meclis’e sokmuştu. PKK’lılar, 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP’den belediye meclisene girdi.Terör örgütü destekçileri ve HDP ile açıktan ortaklık kuran CHP-İP-SP ittifakı, bu partinin arkasındaki temel güç olan PKK’ya karşı tepkisizliklerini dün de sürdürdü. Hakkari sınırında görev yapan askerlere saldıran terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 4 askerle ilgili yapılan açıklamalarda, ittifak bileşenleri bir kez daha olayın öznesi konumundaki “terör örgütü PKK”yı görmemeyi tercih etti.
TARİH SİZLERİ AFFETMEZ!
HDP Eşbaşkanı Sezai Temmelli’nin “İmamoğlu kazanırsa bilecek ki HDP’nin desteğiyle kazanmıştır” dediği Ekrem İmamoğlu, hain saldırıyla ilgili “Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun” dedi. Bu açıklamaya twitter üzerinden verilen cevaplarda vatandaşlar, ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz heykelini’ diyen Demirtaş’ın siyasi çizgisini beğenen sensin. Şehitlerimize rahmet dileyen de sensin. Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı İmamoğlu’ diye tepki gösterdi. Bir başka vatandaş ise ‘Selahattin Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim! Bugün de hala aynı kanaatteyim’ dediniz Hatırlatayım: Demirtaş’ın HDP’sinin Kandil ayağındaki teröristleri dün gece 4 masum askerimizi şehit etti” dedi.
LANET OLSUN SİZLERE
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yine PKK gerçeğini gözden kaçırmaya çalışarak “Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlardan gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Bu paylaşıma da tepkiler yağdı. Kılıçdaroğlu’na; ‘Lanet olsun teröristlerle işbirliği yapanlara’, ‘Sayenizde sevinin’ ‘Kılıçdaroğlu hani bunlar terörist değildi.” şeklinde tepkiler geldi. HDP’ye selam yollayan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eli kanlı katilleri gizleme yolunu seçti. Soyer’in “Irak sınırımızda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” mesajı dikkati çekti.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da olayın failinin kim olduğunun gizlenmesi konusundaki tavrı sürdürerek, “Irak sınırında meydana gelen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” dedi. Bu mesaja ise, ‘Kınayı yakarsın Temel. Sayende HDP belediyeler kazandı’, ‘Kına gönderelim mi?’, ‘Bunu da AK Parti’ye bağlasaydın iyi olurdu’ cevapları verildi.
HDP BAĞINI HEP KORUDU
Kendilerine “Millet İttifakı” diyen siyasi partiler, HDP’nin oyunu alabilmek için her türlü tavizi verdi, terör örgütü PKK ile ilişkisini görmezden geldi. Ancak HDP, her ortamda PKK ile organik ilişkisini açık açık ifade etti. Eski Eşbaşkanları Demirtaş, Öcalan’ın heykelini dikeceklerini söyledi.
HAİNCE SÖZLER ETTİ
HDP 26.Dönem milletvekili Nadir Yıldırım, partisinin terör örgütü PKK ile olan ilişkisini attığı tweet ile açık etti. Yıldırım, “Hiçbir zaman çaresiz olmadık, çünkü PKK var. PKK bitmez. Yakında dişlerimizi siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak” dedi.
SAVAŞTI İTİRAFI
Terör örgütü PKK’nın çatı örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi Xebat Andok, CHP ve İP ittifakının kazanmasında HDP’nin izlediği seçim stratejisi ve HDP ile yapılan ittifakın etkili olduğunu söyledi. Terör örgütü elebaşısı, 31 Mart yerel seçimleri için de “yaşanan bir seçim değildi, bir savaş haliydi ve bu savaş hali hâlâ sürüyor” dedi.
HDP’NİN BÖLÜCÜ DİLİ
CHP ve HDP’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurduğu seçim ittifakının propaganda dili, HDP’nin Kayyum raporuna da olduğu gibi geçti. Raporda, HDP’nin geçmişte elinde olan belediyeler “Kürdistan coğrafyası” olarak değerlendirilerek, gerisi için de “Türkiye” ifadeleri kullanıldı. 83 sayfalık raporda, 13 defa “Kürdistan” ifadelerine yer verilirken, devlete “katliamcı”, “sömürgeci” iftiraları atıldı.
DEMİRTAŞ YİNE TEHDİT ETTİ
Seçİm sonuçlarını yabancı basın organına yazdığı yazıda değerlendiren Demirtaş, tehdit dilini sürdürmeye devam etti. Demirtaş, “Erdoğan’ın bunu anladığını umuyoruz. Bunu yapmazsa, bir sonraki seçimler ona son darbeyi vurabilir” diye konuştu.
4 OCAĞA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Hakkari’de askeri üs bölgesine gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Şehit Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkçı’nın baba ocağına ateş düştü.
Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı. Hain saldırıda şehit olan dört askerin kimliklerinin açıklanmasıyla, baba evlerine ateş düştü. Şehit olan 4 asker için Hakkari’de tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı’nın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
SİLAH ARKADAŞLARI UĞURLADI
Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu. Şehit Çiyapul’un cenazesi memleketi Iğdır’a, şehit Şahin’in cenazesi Giresun’a, şehit Çetin’in cenazesi Kırıkkale’ye, şehit Kırıkcı’nın cenazesi ise Ankara’ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürüldü.
ANKARA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Hakkâri’de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın (26) Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine, acı haber ulaştı. Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın şehit olduğu haberini, Ankara’nın Çubuk ailesinde yaşayan ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. İki çocuklarından birini kaybeden baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu.
GİRESUN’A ACI HABER ULAŞTI
Aynı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in acı haberi de Giresun’un Espiye İlçesi’ndeki ailesine ulaştı. Şehit Şahin’in dört yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.
AİLESİNE DESTEK OLMAK İSTEDİ
Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin’in şehit olduğu haberi de Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin Köyü’nde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi Türk bayrakları asıldı. Çetin’in, 3 yıldır Hakkâri’de görev yaptığı öğrenildi.
BİNLER PKK’YA LANET OKUDU
Şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul’un (22) acı haberi Iğdır’daki baba ocağına ulaştı. Aralık İlçesi’nde şehidin evi ile mahalleye Türk bayrakları asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen Çiyapul’un cenaze törenine binlerce vatandaş terör örgütü PKK’yı lanetledi.
ALTUN: TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Başkanlık İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz” dedi.
KALIN: TERÖRİST SEVİCİLER MUTLAKA KAYBEDECEKTİR
Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak sınırında şehit olan askerler için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Sözcü Kalın’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Irak sınırında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Milletçe başımız sağolsun. Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek.”
AKAR: AİLELERİN VE ASİL MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Mill Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan askerlerle ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, “Silah arkadaşlarımız, 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekâtında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.
SOYLU: ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM VATAN SAĞOLSUN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit olan askerler için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Soylu paylaşımında şunları söyledi: “Hakkari’de sınırın sıfır noktasında, Kuzey Irak’tan yapılan hain terörist saldırı sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun.”
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