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Kirli para trafiği skandalı derinleşiyor! CHP'nin eski avukatı İl Başkanlığını yalanladı

İBB Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri büyük tartışmaya neden oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı, görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ve il başkanlığı binasında kaydedilmediğini savundu. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise CHP'nin açıklamasını ve paylaşılan tutanağı 'Paçavradan ibaret düzmece belge' olarak değerlendirdi.

12 Mart 2024 Salı 07:44 - Güncelleme:
Kirli para trafiği skandalı derinleşiyor! CHP'nin eski avukatı İl Başkanlığını yalanladı
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Türkiye, İBB'deki kirli para trafiği skandalını konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ve paraların ise genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada görünülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği iddia edildi. Görüntülerin 2019 yılına ait olduğu da öne sürülürken olaya ilişkin bir tesellüm tutanağı da paylaşıldı.

"O İL BİNASININ ALIMINDA AVUKAT OLARAK BULUNDUM"

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanladı. "CHP İstanbul İl Başkanlığının yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir" diyen Çiçek, "Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"İŞLEMLER BANKA ÜZERİNDEN YAPILDI"

Bunların dışında haricen bir rakamın söz konusu olmadığını dile getiren Çiçek, "Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir" dedi.

  • Mustafa Kemal Çiçek

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