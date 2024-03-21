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Güncel

Kirli para trafiği skandalından bir CHP'li daha çıktı

CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez paraların sayım yapılan ofise ‘İBB Spor Kulübü' yazan çantayla getirildiği görülüyor. Getiren de ‘İmamoğlu'nun kasası' Fatih Keleş. Öte yandan ofise para getiren isimlerden birinin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıktı.

21 Mart 2024 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
Kirli para trafiği skandalından bir CHP'li daha çıktı
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CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'nın satın alımında olduğu ileri sürülen esrarengiz para trafiğine yönelik başlatılan soruşturma sürerken, 'para sayma kuleleri' skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, binayı satan Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisine çantalarla para taşıdığı görüntülerde, Keleş'in paraları "İBB Spor Kulübü" yazan çantalarla taşıması dikkat çekti.

Avukat Taşkapan, verdiği ifadede İBB'den 1 milyon lira dolu çantanın geldiğini açıklamıştı.

ŞİŞLİ'DEN DE PARA GELMİŞ

Öte yandan Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıktı. Para sayıldığı esnada odada bulunan CHP'li Öksel'in görüntüler ifşa olduktan sonra apar topar izne çıktığı öğrenildi.

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