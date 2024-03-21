Kirli para trafiği skandalından bir CHP'li daha çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'nın satın alımında olduğu ileri sürülen esrarengiz para trafiğine yönelik başlatılan soruşturma sürerken, 'para sayma kuleleri' skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, binayı satan Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisine çantalarla para taşıdığı görüntülerde, Keleş'in paraları "İBB Spor Kulübü" yazan çantalarla taşıması dikkat çekti.
ŞİŞLİ'DEN DE PARA GELMİŞ
Öte yandan Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıktı. Para sayıldığı esnada odada bulunan CHP'li Öksel'in görüntüler ifşa olduktan sonra apar topar izne çıktığı öğrenildi.