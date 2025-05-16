İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8003
  • EURO
    43,4544
  • ALTIN
    4005.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kirli suyu Marmara'ya boşalttılar... CHP'li İBB'den çevre katliamı
Güncel

Kirli suyu Marmara'ya boşalttılar... CHP'li İBB'den çevre katliamı

CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Deniz'ine lağım suyu boşalttı. Söz konusu çevre kirliliği havadan çekilen görüntülere de yansırken, İSKİ'nin bu yaptığı çevre katliamına tepki gösterildi.

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Kirli suyu Marmara'ya boşalttılar... CHP'li İBB'den çevre katliamı
ABONE OL

Avcılar'da bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Deniz'ine akan lağım suyu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kilometrelerce alanda etkili olan atık su denizin rengini değiştirdi.

Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj deniz ekosistemini olumsuz etkilerken, uzmanlar en önemli nedenin kirlilik olduğunu belirtiyor. Avcılar'daki İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinden denize lağım suyu aktığı anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan tesislerden akan kirli su nedeniyle çevrede kötü koku oluşuyor. Tesislerin hemen dibinden kanala akıtılan lağım suyu denize ulaştığında büyük bir renk değişikliğin sebep oluyor. Kilometrelerce alanın renginin değişmesine neden olan atık su Marmara Denizi'nin renginin çamur gibi gözükmesine neden oluyor.

Öte yandan çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku nedeniyle yetkililere şikayette bulunduğu ancak sorunun bir türlüğü çözülemediği iddia edildi.

  • iski
  • marmara denizi
  • kirli su
  • kanalizasyon
  • lağım

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.