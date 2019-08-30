Kirli tezgah kuruyorlar

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin yönetiminde olan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atadı. Bu kararla birlikte sokakları savaş alanına çevirmek isteyen PKK sempatizanları sokaklara döküldü, Diyarbakır’da bir yolcu minibüsü ateşe verildi. Emniyet güçlerinin aldığı önlemlerle HDP’lilerin eylemlerinin önüne geçildi. AB Büyükelçileri, terörle bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanları Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan ve Selçuk Mızraklı’ya destek için bir araya geldi. Buluşmanın öncesinde yaşanan süreç ise Türkiye düşmanlarının nasıl hareket ettiğini tekrar gözler önüne serdi. HDP’nin terörle iltisaklı başkanlarına destek çıkmak adına kitlesel sokak eylemlerini organize etmek için kaos toplantıları yapıldı.

EYLEM BİRİMİ KURULDU

Bu hafta başı HDP, eş genel başkanlar, eş genel başkan yardımcıları, komisyon sözcüleri ve MYK üyelerinden oluşan 15 kişilik ‘Merkezi Koordinasyon’ kurulu oluşturdu. Kurul ilk iş olarak kitlesel eylem yapılmasını ve bunun geniş kitlelere yayılması kararını aldı. ‘Merkezi Koordinasyon’un oluşturduğu ‘eylem birimi’ bu kapsamda geniş kitlelerin katılımını sağlamak için öncelikle 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği şemsiyesi altında CHP ve aralarında KESK, DİSK’in de bulunduğu STK’ları sürece dahil etmek için görüşmelere başladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den HDP’ye ziyaretler yatı.

SAADET VE CHP DE VAR

Siyasi partileri ve STK’ları ziyaret eden HDP, Diyarbakır ve İstanbul’da iki büyük miting planladı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek miting için destek istedi. HDP yanına aldığı CHP ve Saadet ile yaptığı kaos planı çerçevesinde ‘Kobani’ benzeri kitlesel sokak eylemleri için çağrı yapma kararı aldı.

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Geçtiğimiz salı günü HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ile görüştü. HDP, konuyla ilgili iki partinin kayyum atamalarına karşı izlenecek yol haritası üzerinde konuştukları ve eylem planı hazırladıkları açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu ise HDP heyeti ile toplantısında konunun yabancı ülke büyükelçileriyle görüşülerek uluslararası alana taşınması önerisinde bulunduğunu ve bunu teşvik ettiğini anlattı.

FİKİR BAY KEMAL’DEN

Kılıçdaroğlu’nun akıl hocalığı yaptığı HDP’liler söz konusu bu görüşmeden iki sonra da görevden uzaklaştırılan Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ankara’da AB Türkiye Delegasyonu ve Norveç ile İsviçre büyükelçileriyle bir araya geldi. Toplantı fotoğraflar eşliğinde iki tarafın resmi Twitter hesaplarından paylaşıldı.