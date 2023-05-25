Kirli zihniyet çarşaflı kadınları hedef aldı

Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde buluan Asude Çayevi'nde skandal bir olay yaşandı. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu.

"Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.

Yaşanan skandal olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kadınların uğradığı saldırı sonucu mekanı terk etmek zorunda kaldıkları görüldü.

İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI



Arkadaşlarıyla Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen tesettürlü genç kadına 'Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağıran işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı. Genel soruşturma nöbetçi savcısı, olaya gerçekleştiren işletme sahibi Murat A.'nın ifadesinin alınması ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan işlem yapılmak üzere alınarak mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatını verdi. Harekete geçen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Murat A.'yı olayı gerçekleştirdiği işletmesi Asude Çay Evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Murat A.'nın işlemleri sürüyor.

Kadınların maruz kaldığı olayın işletme sahibi şahsın ilk vukuatı da değil. Çocukları azarlama, cumhurbaşkanına hakaret, kadınları karşı kötü muamele gibi çevredeki vatandaşların rahatsız olduğu birçok davranış içinde olduğu öğrenildi.