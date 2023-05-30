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Kirli zihniyete mühür! Bakan Varank: Belediyemiz gerekeni yaptı

Sultangazi'de AK Partili olduğu gerekçesiyle küçük çocuğa ekmek satmayan fırıncının ekipler tarafından dükkanı mühürledi ve işyeri açma ruhsatı iptal edildi. Bakan Varank, 'Bir çocuğa, 'köpeklere ekmek satmıyoruz' diyecek kadar kin dolu, apaçık nefret suçu işleyen insan müsveddesi için Belediyemiz gerekeni yapmış. Elinize sağlık kıymetli Başkanım' ifadelerini kullandı.

30 Mayıs 2023 Salı 12:18 - Güncelleme:
Kirli zihniyete mühür! Bakan Varank: Belediyemiz gerekeni yaptı
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İstanbul'da bir fırıncı, AK Partili olduğu gerekçesiyle ekmek almaya gelen bir çocuğu ağır hakaretler ederek dükkandan kovdu. Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi.

ZAFERİ KUTLAYAN ÇOCUĞA HAKARETLER SAVURDU

Fırıncı, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa hakaretler savurdu. Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi. Fırıncı, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek akıl almaz bir şekilde kendini savunurken, çocuğun yakınları tarafından dava açılacağı öğrenildi.

FIRIN MÜHÜRLENDİ

İnceleme başlatılan fırınla ilgili Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son derece demokratik ve katılımcı bir seçimin sonucuna tahammül edemeyen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaret eden şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu işyeri mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

BAKAN VARANK: BELEDİYEMİZ GEREKENİ YAPTI

Başkan Dursun'u tebrik eden Bakan Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir çocuğa, "köpeklere ekmek satmıyoruz" diyecek kadar kin dolu, apaçık nefret suçu işleyen insan müsveddesi için Belediyemiz gerekeni yapmış. Elinize sağlık kıymetli Başkanım" ifadelerini kullandı.

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