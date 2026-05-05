5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
  • Kırmızı bülten çıkarıldı! 100 kilogram emanet altınla kaçtı
Güncel

Kırmızı bülten çıkarıldı! 100 kilogram emanet altınla kaçtı

Denizli'nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır sarraflık yaptığı belirtilen bir kişi, müşterilerine ait emanet ziynet eşyalarla ortadan kayboldu. Yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı belirtilen kuyumcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 06:57 - Güncelleme:
İddiaya göre, Çivril'de yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı. Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. İş yerinde bulunan yaklaşık 25 kilogram altının muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.

