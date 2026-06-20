Kırmızı bültenle 13 yıldır aranıyordu! Bursa'da 1 aylık operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (46) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan hükümlünün yakalanması için 1 ay boyunca saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemesi yapıldı.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız ikamette kaldığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.