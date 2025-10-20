İSTANBUL 20°C / 11°C
Güncel

Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 08:11 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan R.R, T.B. ile Y.E.A'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Bu kabine döneminde kırmızı bültenle ve difüzyonla aranan 500 suçlunun Türkiye'ye getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. Almanya'da, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. Karadağ'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

