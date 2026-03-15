Güncel

Kırmızı bültenle aranan 32 suçlu dahil 72 şüpheli Türkiye'ye getirildi

15 Mart 2026 Pazar 15:18
İçişleri Bakanlığı, 32'si kırmızı bültenle, 40'ı ulusal seviyede aranan toplam 72 kişinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan'da 54, Almanya'da 9, Karadağ'da 2, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan'dan 1'er olmak üzere toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A, E.U, M.Y, B.A, S.D, E.Ö, B.E, M.Ö, M.K, İ.Ç, O.G, E.Y, Z.İ, M.Y, Ö.Y, İ.K, K.Ç, A.Y, R.Ş, F.M, M.A, Y.Ç, H.İ, S.B, İ.K, A.U, M.Ö, Ş.S.A, R.G, S.E, R.C. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan A.G, İ.C, F.D, F.Ş, S.C.T, M.T, H.D, R.D, E.T, E.Ö, U.T, S.E, M.Ö, E.U, H.A, B.B, Ş.B, M.Y, E.K, Y.İ, H.B.Y, İ.A, N.Y, Y.K, S.D, F.A, M.K, M.D, D.B, Z.Y, N.D, U.Ö, T.K, E.C.Ö, E.G, E.Y, C.K, C.T, R.S. ve U.Ö. isimli şahısların yakalanıp, Türkiye'ye iadeleri sağlandı."

  • kırmızı bülten
  • ulusal suçlu
  • Türkiye getirme

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
