Güncel

Kırmızı bültenle aranan 4 Türk şüpheli Tiflis ve Batum'da yakalandı

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli , Gürcistan'da Tiflis ve Batum'da gözaltına alınarak iade işlemleri başlatıldı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 15:05
Kırmızı bültenle aranan 4 Türk şüpheli Tiflis ve Batum'da yakalandı
Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan 4 Türk vatandaşı Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Batum kentinde gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 4 Türk vatandaşının yakalandığını duyurdu.

Başkenti Tiflis ve Batum kentinde gözaltına alınan şüphelilerin Türkiye'ye iade süreçlerinin başlatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıslar, Türkiye emniyet birimleri tarafından hürriyeti tehdit hırsızlık, cinayet, yasa dışı silah taşıma, kasten yaralama, tehdit, trafik kurallarının ihlali, uyuşturucu suçları ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranmaktaydı. Emniyet güçleri, yürütülen soruşturma sonucunda aranan şahısları Batum ve Tiflis'te farklı zamanlarda yakalamıştır. Yakalanan şahıslar hakkında iade işlemleri devam etmektedir" denildi.

