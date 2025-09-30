İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye geri getirildi
Güncel

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye geri getirildi

Kırmızı Bültenle aranan 9 suçlu, Gürcistan(3), Almanya (2), Birleşik Arap Emirlikleri (2), İsviçre ve Hırvatistan'dan Türkiye'ye getirildi.

30 Eylül 2025 Salı 07:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. isimli şahıslar yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izi titizlikle sürüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs ve "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A. isimli şahıs Gürcistan'da, "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs Almanya'da, "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde, "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İsviçre'de, "uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak ve bulundurmak" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs Hırvatistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda suça karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

  • Kırmızı Bülten
  • arama
  • suçlu

