İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,276
  • EURO
    48,5113
  • ALTIN
    4858.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum'da yakalandı
Güncel

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum'da yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla Uluslararası seviyede kırmızı bültenle 'terörizm' suçundan aranan DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalanarak tutuklandı.

IHA9 Eylül 2025 Salı 15:55 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum'da yakalandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahsın Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 05-08 Eylül tarihleri arasında şüphelinin ikamet ettiği adrese planlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.