3 Eylül 2025 Çarşamba
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist enselendi
Güncel

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist enselendi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi şahıs, Gaziantep'te jandarma operasyonuyla yakalandı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 14:33
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist enselendi
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M'nin Oğuzeli ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

