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'Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın terörist Bursa'da yakalandı

Bursa'da MİT ile  Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı  bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu  2 terörist ve  bu kişilere yardım yataklık  eden Irak uyruklu 2  kişi yakalandı..

  • DHA
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Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan 2 kadın terörist, Mudanya ilçesindeki evde yakalanıp, gözaltına alındı. 2 kadının, Suriye'de terör örgütünün içerisinde faaliyet yürüttükleri belirtilirken, onları saklayan ve yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı.
 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Mudanya ilçesinde bir evde örgüt üyelerinin saklandığı tespit edildi.
 
Ekipler, bugün sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ikisi de 'Kırmızı Bülten' ile aranan, yurda giriş yasağı bulunan ve üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunan L.F. ve Fas asıllı, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte belgeli S.D. yakalandı. 2 kadın teröristi, evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı teröristin, Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdiği, daha sonra Mudanya'da bir evde saklandığı belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

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