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Kırmızı bültenle aranan elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yapılan 'Kartel-4' operasyonuyla yakalandı' dedi.

İHA16 Ocak 2024 Salı 08:09 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan elebaşı İstanbul'da yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen 'Kartel-4' operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali'nin; Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

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