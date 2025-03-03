Kırmızı bültenle aranan firari zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bağlar Mahallesi'ndeki evlerinde 7 Mayıs 2014'te eşi F.P'yi av tüfeğiyle öldürüp Irak'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan C.P'nin, yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Firari cinayet zanlısı C.P'nin aynı mahallede ikamet eden ağabeyinin evinde olduğu belirlendi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda C.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.