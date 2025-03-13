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Kırmızı bültenle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, İzmir'de yakalandı.

AA13 Mart 2025 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı
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Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu D.S'nin ilçede olduğunu tespit eden polis ekipleri, firariyi saklandığı evde yakaladı.

Alman yetkili makamlarınca iade talebinin bulunduğu belirlenen D.S, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Interpol
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  • firari

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